أخبار عاجلة

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي -
ملعب أون - لقاء مع كابتن ياسر رضوان - الإثنين 23 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

Google+ Print
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول" " يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

جى بي سي نيوز  :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما على اربعيني بالاعمال الشاقة 8 سنوات بتهمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات .

وفي التفاصيل :  فان الاربعيني وهو عامل في محطة غسيل سيارات قام باغواء طفل وهو عائد من السوبر ماركت انه يريد ان يلعب معه " القلول " حتى اقتاده الى شقته وقام بهتك عرضه دون الاهتمام بتوسل الطفل له . 

واضافة للتفاصيل : فان الطفل حاول منع المتهم قائلا له : يا عمو هذا عيب ، الا انه قام بخلع ملابسه وهتك عرضه . 

وتابع : انه واثناء ذلك سمع المتهم صوت والدة الطفل وهي تنادي عليه فقام بتركه وعليه تم تقديم شكوى والتحقيق . 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الجيش الروسي: 6 قتلى و13 جريحا عسكريا سوريا في تفجير انتحاري بإدلب

الجيش الروسي: 6 قتلى و13 جريحا عسكريا سوريا في تفجير انتحاري بإدلب

بالفيديو : إدلب.. نزوح 25 ألف مدني خلال يومين بسبب الهجمات

بالفيديو : إدلب.. نزوح 25 ألف مدني خلال يومين بسبب الهجمات

مقتل ابو خديجة الاردني في غارات على أدلب

مقتل ابو خديجة الاردني في غارات على أدلب

النظام السوري يواصل قصف إدلب.. حركة نزوح ومزيد من الضحايا

النظام السوري يواصل قصف إدلب.. حركة نزوح ومزيد من الضحايا