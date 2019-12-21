" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

جى بي سي نيوز :- اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما على اربعيني بالاعمال الشاقة 8 سنوات بتهمة هتك عرض طفل يبلغ من العمر 9 سنوات .

وفي التفاصيل : فان الاربعيني وهو عامل في محطة غسيل سيارات قام باغواء طفل وهو عائد من السوبر ماركت انه يريد ان يلعب معه " القلول " حتى اقتاده الى شقته وقام بهتك عرضه دون الاهتمام بتوسل الطفل له .

واضافة للتفاصيل : فان الطفل حاول منع المتهم قائلا له : يا عمو هذا عيب ، الا انه قام بخلع ملابسه وهتك عرضه .

وتابع : انه واثناء ذلك سمع المتهم صوت والدة الطفل وهي تنادي عليه فقام بتركه وعليه تم تقديم شكوى والتحقيق .