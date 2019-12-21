الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

جي بي سي نيوز :- حل الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بحجم زائرين بلغ 135 ألف زائر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلنته "دبي" للسياحة والسفر.

وقالت "دبي" للسياحة، وهي الجهة الرسمية والرئيسة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت على معدل نمو ثابت في حجم زوار الإمارة بلغ 10 بالمئة، فيما تقدمت جمهورية مصر العربية مرتبة واحدة لتحل في المركز الـ 13 بنسبة نمو وصلت إلى 9 بالمئة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مساء أمس الخميس وفد "دبي" للسياحة مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية في إطار الجهود التي تقوم بها "دبي" للسياحة للترويج لإمارة دبي باعتبارها وجهة مفضلة للزائرين القادمين من الاردن وسعيا منها لزيادة أعداد الزوار للإمارة خلال المهرجانات القادمة، وتعزيز الجهود المبذولة لتعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة عالمية للثقافة والابتكار والترفيه.

وأكدت أن زيارة وفدها للأردن، يأتي في إطار النجاحات التي حققتها في مجال التسويق التجاري والسياحي لدبي، وبما يتماشى مع استراتيجيتها التسويقية التي تتوافق مع احتياجات أسواقها المستهدفة، بالإضافة إلى حملاتها الترويجية التي تنظمها على مدار العام لاستقطاب المزيد من الزوار من أهم الأسواق الرئيسية مثل الأردن وجمهورية مصر العربية. وتواصل "دبي للسياحة" إطلاق حملاتها التسويقية وأنشطتها الاستراتيجية في مختلف أسواقها الرئيسية عبر مجموعة من البرامج المتخصصة، والشراكات التجارية، بالإضافة إلى توطيد علاقاتها مع شركائها في تلك الأسواق. وكانت دائرة السياحة والتسويق التجاري، اطلقت مؤخرا الفيلم الجديد بمشاركة نجمات هوليود "غوينيث بالترو"، و"زوي سالدانا" و"كيت هدسون"، ومن إخراج ريد مورانو، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، والذي عرض بمغامرات استكشافية للنجمات العالمية في دبي والتواصل مع الناس.

يذكر أن دبي تعزز جهودها الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوار الراغبين في استكشاف المدينة في فصل الشتاء، وكذلك ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لمشغلي السفن السياحية في المنطقة، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع أعداد الزوار الدوليين لدبي خلال الفترة المقبلة.

وقد اتخذت الإمارة عددا من الإجراءات التنظيمية والتشريعية الميسرة والاستراتيجية الواضحة، من ضمنها إصدار تأشيرات دخول لرعايا بعض الدول من الأسواق الرئيسية عند الوصول إلى أي من منافذ الدولة، وزيادة عدد الرحلات الجوية إليها.

--(بترا)