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الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

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مباشر: ينطلق الاجتماع الـ103 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، غداً الأحد، في الكويت، لمناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة.

وأوضحت وزارة النفط الكويتية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، خالد الفاضل، يترأس وفد بلاده في الاجتماع.

وبيّنت الوزارة أنه من المقرر مناقشة تقرير نتائج أعمال لجنة جائزة "أوابك" للبحث العلمي لعام 2018، ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2020"، وتعيين مدقق حسابات المنظمة "الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2020".

وتابعت الوزارة أن الاجتماع سيستعرض تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة، وتقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والدراسات التي أنجزتها، بالاضافة إلى الاجتماع المشترك للأمانة العامة ومسؤولي الشركات المنبثقة عن المنظمة وغيرها من الموضوعات.

واستكملت الوزارة أن الاجتماع سيناقش أيضاً التوصيات المرفوعة له من المكتب التنفيذي للمنظمة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

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