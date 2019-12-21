إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

مباشر - أحمد شوقي: في مسعى لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، لم تتردد البنوك المركزية حول العالم في تعديل مسار سياستها النقدية لتكون أكثر تيسيراً مع مخاوف أن يُعمق التباطؤ اتجاهه نحو الركود.

وشهد العام الجاري موجة من عمليات خفض الفائدة لم يتفادها إلا القليل من البنوك المركزية خاصة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي -أكبر بنك مركزي عالمي- بخفض تكاليف الاقتراض لأول مرة في 10 سنوات، لتسير خلفه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

وفضلاً عن أن خفض الفائدة كان القاسم المشترك بين البنوك المركزية العالمية في 2019 فإن عدداً من البنوك شهدت تغييرات في الإدارة.

ويرصد "مباشر" أهم قرارات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في 2019: