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نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

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نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

جى بي سي نيوز :- قال زعيم رئيس حزب الليكود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل أمام لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهذا يتطلب حكومة.

وأضاف نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة "متسبيه يريحو" المقامة على أراضي مدينة اريحا:، "حكومة يمينية قوية يقودها حزب الليكود ستفعل ذلك، إنه ممكن، وفيأيدينا".
وتعهد نتنياهو مساء اليوم الخميس،مرة أخرى بتطبيق السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن بأكملها، وذلك بدعم أمريكي، غير محدود.

وأفاد الصحافة بأن نتنياهو قد شدد خلال زيارته لمستوطنة "متسبيه يريحو"، المقامة على أراضي مدينة أريحا الفلسطينية، على استمرار وتعزيز العمل في المستوطنات، وبأنه سيستمر في بناء المزيد منها، وذلك عبر دعم أمريكي كبير.

وذكر نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستمر في قوته وبسط سيطرته على المستوطنات، وبأنه سيعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن بأسرها، وبأن جيش بلاده يعمل على مواجهة من يرغب إعادتهم إلى خطوط حدود 1967.

وادعى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "هذه أرض إسرائيل، أرض الكتاب المقدس، أرض أجدادنا، عدنا هنا لكي لا نغادر، لذا أول ما سنفعله هو تطبيق سيادتنا هنا في وادي الأردن والمنطقة المحيطة، وسنفعل ذلك من خلال اعتراف ودعم أمريكي غير محدود، نقوي به دولة إسرائيل ونؤمن مستقبلها".
وكالات 

جي بي سي نيوز

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