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جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون"

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جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون" جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون"

جي بي سي نيوز :-  قررت محكمة الجنايات الكبرى اصدار حكمها بحق أردني  قتل شقيقيه بوضعه بالأشغال الشاقة  30 عاما.

وفي تفاصيل القضية التي تعود الى 2014 : اقدم المتهم وهو يعمل في مهنة المحاماة على قتل شقيقه اثر خلاف بينهم بعد فشله في تكفيل شقيقهم المسجون بقضية قتل "شقيقتهم" .

واضافة للتفاصيل : طلب المغدوران من المتهم التنحي عن المرافعة بالقضية ، لتوكيل محام اخر ، مما اثار خلاف بينهم .

وفي يوم الجريمة اقدم المحامي على قتل شقيقه الاول رميا بالرصاص اثناء تواجده في مكان عمله - محل تجاري -  مما اسفر عن وفاته اثر إصابته بمنطقة الرأس،  واثناء خروج المتهم من المحل صادف حضور شقيقه الاخر ، حيث قام المتهم فور مشاهدته للمجني عليه بإطلاق النار على منطقة البطن مما ادى الى وفاته ايضا .

وألزمت المحكمة المتهم، الدفع للمدعين بالحق الشخصي لزوجة شقيقه المغدور وابناءه مبلغ 136 ألف دينار.

 

جي بي سي نيوز

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