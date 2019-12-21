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إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:56 صباحاً
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:08 صباحاً
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:46 صباحاً
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:23 صباحاً
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:35 صباحاً
ملعب أون - لقاء مع كابتن ياسر رضوان - الإثنين 23 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:21 صباحاً
شارع النهار | انتظروا حلقة مميزة جدا احتفالا ب اعياد الكريسماس مع حسام المراغي ..
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
محمد أبوالعلا: طارق يحيى من المدربين اللي بيفضلوا "تثبيت التشكيل"
فيديو
ON Sport
السبت 21 ديسمبر 2019 02:35 مساءً
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