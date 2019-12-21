عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

أفادت التقارير أن عمال شركة فوكسكون Foxconn في مدينة تشنغتشو بالصين سرقوا أجزاء معيبة مخصصة للتدمير من أجهزة آيفون بقيمة 43 مليون دولار أمريكي لصنع أجهزة آيفون جديدة عبر إعادة بيعها لشركة تايوانية تستخدمها بدورها لتجميع هواتف جديدة للبيع.

ويقال: إن عملية سرقة المكونات التالفة كانت مستمرة منذ ثلاث سنوات في مصانع فوكسكون، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Taiwanese Mirror Media نقلًا عن أحد المطلعين على المعلومات الداخلية، والذي أوضح أن خطوط إنتاج المصانع تحتوي حتمًا على بعض المكونات المعيبة التي تتراوح عادة بين 3 إلى 5 في المئة.

وتشمل الهواتف المتأثرة سلسلة iPhone 8 و iPhone X، وبحسب ما ورد فقد كلفت عملية السرقة هذه شركة آبل ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار أمريكي، أي بمعدل 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا، ونشرت Taiwanese Mirror Media خطابًا مزعومًا من الشركة الواقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا قائلة: إنها بدأت تحقيقًا في الموضوع.

كما ذكرت Taiwan News Foxconn أن شركة فوكسكون بدأت تحقيقها الخاص، لكن سياسة الشركة لا تسمح لها بالتعليق على أي جانب من جوانب العمل لأي عميل، إلا أنها أوضحت أن لديها مدونة سلوك صارمة وأنها لن تتردد في التحرك ضد الانتهاكات.

وتشكل شركة فوكسكون التايوانية أكبر منتج للالكترونيات في العالم، حيث إنها لا تجمع أجهزة آيفون فقط، بل إنها تنتج أيضًا أجهزة لشركات شاومي ونوكيا وأمازون وغيرها، لكن عملية احتيال بهذا الحجم من قبل موظفيها ليست بالتأكيد مفيدة لأعمال الشركة.

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واستخدمت الأعمال المشبوهة المكونات المعيبة لتجميع وبيع أجهزة آيفون جديدة، حيث جرى بيع أكثر من 300 ألف هاتف مجمع ومعاد تجميعه حتى الآن، وشملت الأجزاء المسروقة لوحات الهاتف المحمول والحافظات والزجاج الياقوتي وأكثر من ذلك.

ونقل التقرير عن رجل الأعمال التايواني الذي يقف وراء العملية غير القانونية قوله: يعمل فريقنا على الاستفادة من نفايات الأجهزة في صناعة الإلكترونيات، ولدى خط إنتاج المصنع حتمًا أجزاء معيبة، وتكون النسبة الطبيعية للخردة حوالي 3 إلى 5 في المئة، ونحن نبيع هذه النفايات منذ سنوات.