أفاد أحدث تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق Counterpoint بأن شركة آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية، حيث أنها ما زالت تحصل على غالبية الأرباح، وذلك بالرغم من أن عام 2019 لم يكن العام الأكثر ربحية لمصنعي الهواتف الذكية.

وتحتل عملاقة التكنولوجيا في كوبرتينو نسبة 66 في المئة من إجمالي أرباح صناعة الهواتف الذكية، بغض النظر عن تحقيقها 32 في المئة فقط من إجمالي إيرادات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث على مستوى العالم، وامتلاكها لحصة سوقية تبلغ 12 في المئة فقط في شحنات الهواتف الذكية العالمية.

وقالت Counterpoint: إن سامسونج وهواوي هما العلامتان التجاريتان الوحيدتان اللتان زادتا إيراداتهما على أساس سنوي، وهما أكبر علامتان تجاريتان للهواتف الذكية في العالم، حيث بلغت حصتهما في السوق العالمية 21 في المئة و 18 في المئة في الربع على التوالي، وحصلت سامسونج على 17 في المئة من إجمالي أرباح صناعة الهواتف في هذه الفترة.

ولم تقدم شركة أبحاث السوق أرقامًا محددة للعلامات التجارية الرئيسية المتبقية، وذلك بالرغم من أن الرسم البياني المضمن في تقريرها يشير إلى أن هواوي قد حققت حوالي 10 في المئة من أرباح الصناعة في هذا الربع، فيما حققت أوبو وفيفو Oppo و Vivo حوالي 5 في المئة لكل منهما، وكانت شاومي Xiaomi أقل بكثير من نسبة 5 في المئة.

وبالرغم من أن آبل تواصل حصد نصيب الأسد من أرباح صناعة الهواتف الذكية، إلا أن الشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها قد شهدت ضعف هيمنتها على مر السنين، إذ بلغت حصتها من أرباح الصناعة في الربع الثالث من عام 2016 ما يصل إلى 91 في المئة، وذلك وفقًا لشركة أبحاث السوق Strategy Analytics.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وعزز صانعو هواتف أندرويد، وخاصةً العلامات التجارية الصينية التي كانت تعمل على هوامش منخفضة الربح، الأرباح من خلال توسيع أعمالهم خارج الصين والانتقال إلى نطاقات أسعار مرتفعة.

وقال كارن تشوهان Karn Chauhan المحلل في Counterpoint: من المتوقع أن يؤدي اعتماد 5G على نطاق واسع في الربع المقبل إلى زيادة الطلب على الهواتف ذات الأسعار المرتفعة، والتي بدورها ستولد نموًا في إيرادات الشركات المصنعة مثل فوكسكون، وستستفيد هواوي وأوبو وفيفو وشاومي من 5G وستستخدم هذه الفرصة لزيادة متوسط ​​أسعار البيع.