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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

 

مباشر: ارتفع سعر برمیل النفط الكویتي 40 سنتا ليسجل 68.27 دولار في تداولات أمس الجمعة، مقابل 67.87 دولار للبرمیل، في تداولات أمس الأول.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم السبت، بأن ذلك جاء وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وفي الأسواق العالمیة تحدد سعر التسویة في العقود الآجلة لخام "برنت"، أمس، عند 66.14 دولار للبرمیل، مُنخفضا 40 سنتا.

وانخفض سعر عقود الخام الأمریكي "نايمكس" بمقدار 1.2 في المئة، مسجلاً مستوى 60.44 دولار للبرمیل.

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