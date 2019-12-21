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مع نظرة سلبية.. "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف لبنان السيادي

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مع نظرة سلبية.. "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف لبنان السيادي مع نظرة سلبية.. "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف لبنان السيادي

 

مباشر: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للبنان الطويل والقصير الآجل عند "C/CCC"، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، اليوم السبت، أن مخاطر طول فترة الفراغ السياسي في لبنان تزيد من الغموض بشأن السياسات في الدولة العربية خلال الفترة القادمة، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونوهت، إلى أن نظام تقاسم السلطة القائم على الدين في لبنان يمكن أن يؤخر أي حل سياسي بشأن تشكيل .

وتوقعت، أن الإصلاحات المحتملة في لبنان ربما لا تكفي لإيجاد حل جذري للضغوط المالية والاقتصادية الكبيرة.

وأشارت، إلى أن لبنان قد يواجه في نهاية المطاف خيارات سياسية صعبة فيما يتعلق بالأنظمة النقدية والمصرفية في المستقبل.

يأتي ذلك على خلفية تكليف رئيس لبنان، العماد ميشال عون، للدكتور حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة، فيما تظل التظاهرات الشعبية في البلد العربي مستمرة.

وتضمنت وعود رئيس الحكومة الجديد، تشكيل حكومة من الاختصاصيين والحافظ على مستوى الحرية بالدولة، والعمل على استقرار الأوضاع الداخلية.

ترشيحات

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة حكومة اختصاصيين وحرية واستقرار.. وعود رئيس وزراء لبنان الجديد محدث..ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

مباشر (اقتصاد)

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