تقرير يتوقع تسارع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي لـ3.5% في2020

الرياض - مباشر: توقعت المجموعة المالية "هيرميس" أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد السعودي إلى 3.5 في المئة بعام 2020، من المستوى المتوقع عند 2.7 في المئة للعام الجاري.

وأرجعت هيرمس في تقريرها السنوي الذي يتتبع الأداء المالي والاقتصادي لأحد عشر سوقا حول العالم، تقديراتها إلى وجود إشارات حول نمو أقوى للقطاع غير النفطي بالفعل وسط قفزة في عائدات المشاريع بواقع 54 في المئة خلال أول 11 شهرا من 2019، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونوهت هيرميس، إلى أن القفزة جاءت بدعم من نمو قطاع الهيدروكربون، جنبا إلى جنب مع انتعاش مواز في الاستثمار العام، فيما حقق قطاع البناء نموه الأول منذ ما يقرب من أربع سنوات في النصف الأول من عام 2019، وهو ما انعكس على انتعاش مبيعات الأسمنت.

وتوقعت المجموعة المالية، نمو الاقتصاد السعودي الحقيقي بواقع 2.1 في المئة خلال عام 2020، على أن يصل إلى 2.2 في المئة بـ2021، وذلك بعد انكماش يقدر بواقع 0.8 في المئة بعام 2019.

وقدرت "هيرميس" السعر العادل لبرميل النفط في الميزانية السعودية عند 66 دولار للبرميل في 2020، متوقعة أن يسجل تراجعا إلى 60 دولار في 2021، من 65 دولارا في 2019.

كما توقعت، أن تتعافى القوة الشرائية للمستهلك السعودي ليعاود التضخم ارتفاعه إلى 1.5 في المئة خلال 2020 وإلى 2.0 في المئة بعام 2021، صعودا من انكماش مقدر بـ1.8 في المئة بالعام الجاري.

وأرجعت المجموعة المالية، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2020، إلى النمو في كل من قطاعي النفط وغير النفطي، متوقعة تعافي إنتاج النفط في عام 2020 ، بالنظر إلى تعطل الإنتاج في سبتمبر، في أعقاب الهجمات على أرامكو.

كما قدرت، أن يتسارع القطاع غير النفطي مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذ سيكون العام المقبل هو العام الثاني دون فرض تدابير مالية على المستهلك -باستثناء ضريبة السكر التي من المحتمل أن يكون لها تأثير ضئيل على إنفاق المستهلك.

ورجحت "هيرميس"، أن يشهد الاقتصاد السعودي زيادة معتدلة إلى حد كبير في نمو الائتمان في عام 2020، ونمو الاستثمار الإجمالي بدعم من خطة الاستثمار التي ينفذها صندوق الاستثمار العام وعلى رأسها مشروع "نيوم" الذي يقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتماشى مع توقعات بتسارع النشاط الاقتصادي غير النفطي العام القادم.

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