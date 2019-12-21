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ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

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مباشر: يعتزم الرئيس دونالد إلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي في 4 فبراير/شباط المقبل، بعد دعوة من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وأكد البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي قبل دعوة بيلوسي لإلقاء خطاب حالة الاتحاد وذلك بعد يومين من موافقة مجلس النواب الذي ترأسه بيلوسي على عزل ترامب.

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مساءلة وعزل ترامب من خلال التصويت لصالح مادتين في لائحة الاتهام ضده وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

وقالت "بيلوسي" في دعوتها إلى ترامب من أجل إلقاء خطاب حالة الاتحاد: "وضع مؤسسونا دستورًا قائمًا على نظام الفصل بين السلطات: ثلاثة فروع متكافئة تعمل كضوابط لبعضها البعض".

وتابعت :"بروح من احترام دستورنا، أدعوك لإلقاء خطاب حالة الاتحاد قبل جلسة مشتركة للكونجرس يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020".

مباشر (اقتصاد)

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