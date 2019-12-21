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استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

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استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

 

مباشر: استمرت التظاهرات الشعبية في لبنان بعد تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

وأفادت لوكالة الإعلام الوطنية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن مسيرة دراجات نارية وسيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع طرابلس وتبث الاغاني الحماسية، فيما يهتف المشاركون ضد تكليف حسان دياب بتشكيل .

ونوهت الوكالة، إلى أن قوات مكافحة الشغب بدأت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المحتجين في كورنيش المزرعة.

وأفادت الوكالة، أن قوات مكافحة الشغب بدأت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على الشبان المحتجين في كورنيش المزرعة، الذين رموا القوى الأمنية بالحجارة والإطارات المطاطية.

وردد المحتجون هتافات رافضة لتكليف حسان دياب، ومؤيدة لرئيس الوزراء سعد الحريري.

وأشارت الوكالة، إلى أن هناك محتجين اجتمعوا أمام منزل حسان دياب في تلة الخياط، حيث كان بعضهم وصل من ساحة الشهداء في تظاهرة جابت شوارع العاصمة.

وردد المحتجون أيضا هتافات تنوعت بين الرافضة لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة وعودة سعد الحريري.

ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، أمس، أي دعوة للنزول للشارع بعد تسمية حسان دياب رئيساً للحكومة الجديدة.

وذكر سعد الحريري: "أدعو جميع الانصار والمحبين إلى رفض أي دعوة للنزول الى الشارع أو قطع الطرقات".

وتابع الحريري: "الهدوء والمسؤولية الوطنية أولويتنا والأزمة التي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار".

وقال المدير العام لمؤسسة الرئاسة في لبنان، أمس، إن الرئيس العماد ميشال عون استدعي الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح أنطوان شقير، أن القرار جاء بعد انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديد للبلاد.

وأكد رئيس الحكومة المكلف في لبنان، حسان دياب، في أولى تصريحاته، أن الأولوية ستكون للاختصاصيين في الحكومة الجديدة.

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