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محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة والتفاؤل بشأن التجارة.

وكشفت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما في القراءة النهائية للربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.1 بالمائة، وهي نفس وتيرة النمو المقدرة في التقديرات السابقة، لكنها أعلى من الربع الثاني والبالغ 2 بالمائة.

كما ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 7 أشهر، وصعد الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكي خلال الشهر الماضي.

ويأتي أداء الورقة الخضراء في ظل معنويات مرتفعة بين المستثمرين بشأن الصفقة التجارية والتي من المتوقع التوقيع على المرحلة الأولى منها في بداية العام المقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد اليوم أنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الصيني بشأن الصفقة التجارية، مشيراً إلى أن التوقيع الرسمي أصبح مخطط له.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل اليورو بنسبة 0.4 بالمائة عند 1.1078 دولار، كما صعدت هامشياً أمام نظيرتها اليابانية عند مستوى 109.45 ين.

فيما استقر الدولار مقابل العملة البريطانية عند مستوى 1.3014 دولار، وارتفعت الورقة الخضراء مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 0.9822 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 97.68، 

مباشر (اقتصاد)

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