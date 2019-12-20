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إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:08 صباحاً
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:23 صباحاً
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:35 صباحاً
شارع النهار | انتظروا حلقة مميزة جدا احتفالا ب اعياد الكريسماس مع حسام المراغي ..
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:12 صباحاً
وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:06 صباحاً
مساء dmc - الشيخ محمود التهامي: درست في الأزهر أن "طهارة الكلب" هي رأي الإمام مالك
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:47 صباحاً
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباريات الإثنين 23 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:17 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
الحكاية من ميدل بيست بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعرب وأكثر من 100 DJ عالمي وعدد من المطاعم
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 20 ديسمبر 2019 10:32 مساءً
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