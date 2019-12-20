محدث.. النفط يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب للأسبوع الثالث

مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب الأمريكية لكن الخام يحقق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

وأضافت الشركات الأمريكية 18 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لبيانات شركة "بيكر هيوز".

وجاءت خسائر النفط على الرغم من التفاؤل التجاري مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني أنهما أجريا محادثات جيدة بشأن الصفقة التجارية مع تأكيد شي جين بينغ أنها ستفيد الدولتين والعالم بأسره.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين صرح بالأمس بأنه يثق في توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل الشهر المقبل.

وحقق الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 0.5 بالمائة نتيجة للآمال التجارية التي من شأنها أن تدعم تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعزز الطلب على الخام.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكية تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.2 بالمائة إلى 60.44 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.8 بالمائة ليصل إلى 66.01 دولار للبرميل.