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رئيس الصين: الصفقة التجارية الأولية ستفيد بكين وواشنطن والعالم بأسره

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رئيس الصين: الصفقة التجارية الأولية ستفيد بكين وواشنطن والعالم بأسره رئيس الصين: الصفقة التجارية الأولية ستفيد بكين وواشنطن والعالم بأسره

مباشر: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصفقة التجارية الأولية بين الصين والولايات المتحدة ستفيد الجانبين والعالم بأسره.

وأشار الرئيس الصيني خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ، اليوم الجمعة، إلى أن واشنطن وبكين توصلا إلى اتفاق المرحلة الأولى على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الصيني بشأن الصفقة التجارية في وقت سابق من اليوم.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات بالأمس أنه على ثقة بأن الصفقة التجارية الأولية سيتم توقيعها في الشهر المقبل.

وأضاف شي أنه في ظل بيئة دولية معقدة للغاية، فإن الاتفاقية تفيد الصين والولايات المتحدة، وكذلك السلام والازدهار في العالم بأسره.

في حين أعرب الرئيس الصيني عن مخاوف من تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية فيما يتعلق باحتجاجات هونج كونج.

مباشر (اقتصاد)

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