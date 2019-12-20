أخبار عاجلة

إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي -
شارع النهار | انتظروا حلقة مميزة جدا احتفالا ب اعياد الكريسماس مع حسام المراغي .. -
وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟ -
مساء dmc - الشيخ محمود التهامي: درست في الأزهر أن "طهارة الكلب" هي رأي الإمام مالك -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباريات الإثنين 23 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

فيسبوك تحقق في تسريب معلومات أكثر من 267 مليون مستخدم

Google+ Print
فيسبوك تحقق في تسريب معلومات أكثر من 267 مليون مستخدم فيسبوك تحقق في تسريب معلومات أكثر من 267 مليون مستخدم

بدأت شركة فيسبوك تحقيقًا في تقرير نشره موقع إلكتروني وكشف فيه عن تسريب قاعدة بيانات لأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون مستخدم من مستخدمي التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لموقع Comparitech، فإن قاعدة البيانات أُتيحت للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى إلكتروني للقراصنة يبدو أنه ينتمي إلى مجموعة إجرامية. وقال المتحدث باسم فيسبوك لوكالة AFP: “إننا نبحث في هذه المسألة، ولكننا نعتقد بأن الحصول على المعلومات قد حدث قبل التغييرات التي أجريناها خلال السنوات القليلة الماضية بغية حماية معلومات الناس على نحو أفضل”.

وذكر الموقع أن الباحث الأمني (بوب دياتشينكو) رصد قاعدة البيانات التي كانت متاحة للجميع وتحتوي على أسماء، وأرقام التعريف الشخصي ID، وأرقام الهواتف الخاصة بمستخدمي فيسبوك. ووفقًا للموقع، فإن قاعدة البيانات لم تعد متاحة بعد الكشف عنها.

ويأتي الكشف عن البيانات المسربة في وقت تسعى الشبكة الاجتماعية لإعادة بناء الثقة وتخفيف المخاوف بشأن حماية معلومات المستخدمين، خاصةً بعد فضيحة شركة الاستشارات السياسية البريطانية (كامبريدج أناليتيكا) Cambridge Analytica التي قال المنظمون الأمريكيون في وقت سابق من الشهر الحالي: إنها خدعت مستخدمي الشبكة الاجتماعية بشأن كيفية جمع معلوماتهم الشخصية والتعامل معها.

البوابة العربية للأخبار التقنية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - "د. حسن مهدي" يستعرض أبرز مشروعات شبكة الطرق التي تم تنفيذها في آخر 6 سنوات

8 الصبح - "د. حسن مهدي" يستعرض أبرز مشروعات شبكة الطرق التي تم تنفيذها في آخر 6 سنوات

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس