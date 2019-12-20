فيسبوك تحقق في تسريب معلومات أكثر من 267 مليون مستخدم

بدأت شركة فيسبوك تحقيقًا في تقرير نشره موقع إلكتروني وكشف فيه عن تسريب قاعدة بيانات لأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون مستخدم من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لموقع Comparitech، فإن قاعدة البيانات أُتيحت للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى إلكتروني للقراصنة يبدو أنه ينتمي إلى مجموعة إجرامية. وقال المتحدث باسم فيسبوك لوكالة AFP: “إننا نبحث في هذه المسألة، ولكننا نعتقد بأن الحصول على المعلومات قد حدث قبل التغييرات التي أجريناها خلال السنوات القليلة الماضية بغية حماية معلومات الناس على نحو أفضل”.

وذكر الموقع أن الباحث الأمني (بوب دياتشينكو) رصد قاعدة البيانات التي كانت متاحة للجميع وتحتوي على أسماء، وأرقام التعريف الشخصي ID، وأرقام الهواتف الخاصة بمستخدمي فيسبوك. ووفقًا للموقع، فإن قاعدة البيانات لم تعد متاحة بعد الكشف عنها.

ويأتي الكشف عن البيانات المسربة في وقت تسعى الشبكة الاجتماعية لإعادة بناء الثقة وتخفيف المخاوف بشأن حماية معلومات المستخدمين، خاصةً بعد فضيحة شركة الاستشارات السياسية البريطانية (كامبريدج أناليتيكا) Cambridge Analytica التي قال المنظمون الأمريكيون في وقت سابق من الشهر الحالي: إنها خدعت مستخدمي الشبكة الاجتماعية بشأن كيفية جمع معلوماتهم الشخصية والتعامل معها.