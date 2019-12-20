محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية مع مكاسب الدولار والأسهم

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، وسط ضغوط شهية المخاطرة المتزايدة على خلفية الآمال التجارية، ليسجل خسائر أسبوعية طفيفة.

وتأثر المعدن الأصفر سلباً مع مكاسب الدولار وإقبال المستثمرين على أسواق الأصول الخطرة حيث حققت الأسهم الأمريكية والأوروبية مستويات قياسية وسط آمال توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الشهر المقبل.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصين بشأن الصفقة التجارية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نما اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الثالث بالقراءة النهائية، كما ارتفع الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى في 7 أشهر.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1480.90 دولار للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل المعدن الأصفر خسائر هامشية بلغت 0.02 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليصل إلى 1477.61 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 97.74.