الشركات الأمريكية تُضيف 18 منصة للتنقيب عن النفط

مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي في حين تراجعت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، أن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة زادت بمقدار 18منصة في الأسبوع الذي ينهي اليوم لتصل إلى 685 منصة.

في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو 4 منصات خلال الأسبوع الجاري ليصل إلى 125

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنحو 0.8 بالمائة إلى 66.01 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.5 بالمائة ليسجل 60.28 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.5 بالمائة ليصل إلى 2.33 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.