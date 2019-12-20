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ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع خلال ديسمبر

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ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع خلال ديسمبر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع خلال ديسمبر

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى -8.1 نقطة خلال الشهر الجاري، بهبوط 0.9 نقطة مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو سوف تسجل مستوى -7 نقاط خلال الشهر الجاري.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تراجعت ثقة المستهلكين بنحو 0.3 نقطة خلال الشهر الجاري إلى -7 نقاط.

ويأتي تراجع الثقة مع استمرار انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو وتراجع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1084 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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