محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لأعلى مستوى في تاريخها

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار التفاؤل التجاري لتسجل مكاسب أسبوعية.

وقادت أسهم (الأغذية والمشروبات) والشركات الكيمائية مكاسب البورصات الأوروبية في حين تراجعت أسهم البنوك والسيارات فقط.

ولا يزال التفاؤل التجاري سمة أساسية داخل الأسواق العالمية بعد إعلان إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في الأسبوع الماضي، وسط تكهنات بالتوقيع على المرحلة الأولى في بداية العام الجديد.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التفاؤل بعد أن صرح بأنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني بشأن الصفقة التجارية.

فيما صوت البرلمان البريطاني لمشروع قانون اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بعكس التوقعات، كما تم رفع تقديرات نمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال الربع الثالث.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 418.4 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمائة.

فيما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 7582.4 نقطة، ليحقق ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3.1 بالمائة.

وصعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.8 بالمائة ليرتفع إلى 13318.9 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.3 بالمائة.

في حين صعد المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 6021.5 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 1.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.1073 دولار.