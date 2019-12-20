سهم "بلاك بيري" يقفز 9% بعد تجاوز الإيرادات الفصلية للتوقعات

مباشر: تجاوزت أرباح وإيرادات شركة "بلاك بيري" تقديرات المحللين خلال الربع الثالث من العام المالي 2020، ليقفز سعر السهم بأكثر من 9 بالمائة.

وأعلنت الشركة الكندية عبر تقرير نتائج أعمالها الصادرة اليوم الجمعة، أنها سجلت خسائر بقيمة 32 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع أرباح 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغ نصيب سهم "بلاك بيري" من الخسائر نحو 7 سنتات خلال الربع المالي الثالث، مقارنة مع خسائر قدرها سنتاً واحداً للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

أما بالنسبة لنصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة فارتفع إلى 3 سنتات خلال الربع المالي الثالث مقارنة مع توقعات بلغت سنتين.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة الكندية إلى 267 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة 226 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما ارتفعت الإيرادات المعدلة إلى 280 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 بزيادة 23 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ارتفاع إيرادات "بلاك بيري" إلى 276 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وزادت العائدات المعدلة للخدمات والبرمجة بنحو 26 بالمائة على أساس سنوي إلى 275 مليون دولار.

وبحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "بلاك بيري" بنحو 9.5 بالمائة ليصل إلى 6.35 دولار في بورصة ناسداك الأمريكية.