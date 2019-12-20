تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:08 صباحاً
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:46 صباحاً
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:23 صباحاً
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:35 صباحاً
ملعب أون - لقاء مع كابتن ياسر رضوان - الإثنين 23 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:21 صباحاً
شارع النهار | انتظروا حلقة مميزة جدا احتفالا ب اعياد الكريسماس مع حسام المراغي ..
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:12 صباحاً
وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟
-
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:06 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
توقيع بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع الأضاحي للحجاج المصريين والاستفادة منها بمختلف المحافظات
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 20 ديسمبر 2019 07:04 مساءً
85
Facebook
Twitter
Google+
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مواضيع متعلقة
جولة لوزير النقل بمحطة مصر والمنيا ويؤكد: استعياب سائقي القطارات للتعامل مع الجرارات الجديدة
Mbc مصر
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:08 صباحاً
المتحدث باسم وزارة الكهرباء يكشف تفاصيل تعطيل الشحن من خلال فوري لمدة ٤٨ ساعة بمدن القناة
Mbc مصر
الاثنين 23 ديسمبر 2019 11:56 مساءً
محمد أسعد الصحفي باليوم السابع يكشف تفاصيل تحقيق طفايات الحريق الذى ناقشه البرلمان
Mbc مصر
الاثنين 23 ديسمبر 2019 11:56 مساءً
عمرو أديب يوجه نصيحة خاصة للوقاية من الأنفلونزا
Mbc مصر
الاثنين 23 ديسمبر 2019 11:42 مساءً
Tweets by @3yonNews