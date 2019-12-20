صناديق الأسهم العالمية تجذب 15 مليار دولار في أسبوع

مباشر: جذبت صناديق الأسهم العالمية 14.8 مليار دولار في الأسبوع الماضي، مع عودة تزاحم المستثمرين على الأصول الخطرة بعد الهدنة التجارية وإزالة الضبابية بشأن البريكست.

وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة نقلتها وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن صناديق الأسهم البريطانية شهدت تدفقات داخلة بقيمة 1.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الفوز الساحق الذي حققه حزب المحافظين الحاكم الذي يرأسه بوريس جونسون ما عزز آمال تنفيذ البريسكت الناعم بعد تمرير صفقة الخروج في البرلمان.

وارتفع مؤشر الأسهم البريطانية للشركات متوسطة القيمة السوقية "فوتسي 250" إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضية.

وأوضح البنك أن حجم فوز جونسون ربما كان كافياً لجذب استثمارات بمليارات الإسترليني مجدداً، بعد أن تخلى المستثمرون عن الأسهم البريطانية لسنوات.

ومع ذلك، فإن المخاوف من إتباع رئيس الوزراء البريطاني نهجاً متشدداً في المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي يحد من المكاسب في الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية.

وقال "بنك أوف أمريكا" إن المستثمرين سحبوا 29.8 مليار دولار منذ استفتاء البريكست وحتى سبتمبر/أيلول 2019.

ومنذ هذا التاريخ، عاد حوالي 5.7 مليار دولار إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، فإن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة لوقف مؤقت في تحريك معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أعاد المستثمرين إلى أسهم القيمة، حيث جذبت صناديق أسهم القيمة الأمريكية 10.2 مليار دولار.