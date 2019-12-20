ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في 7 أشهر

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى في 7 أشهر، مع التفاؤل بشأن دخل الأسر.

وأوضحت بيانات صادرة جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 99.3 نقطة، مقابل 96.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد حول العالم سوف ترتفع إلى مستوى 99.2 نقطة خلال نفس الفترة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر تقييم الظروف الحالية إلى 115.5 نقطة في الشهر الجاري مقابل 111.6 نقطة في الشهر الماضي.

كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 88.9 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 87.3 نقطة في الشهر الماضي.

وأوضحت البيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تحسنت مع ارتفاع دخل الأسر، في حين كانت إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب تأثيراً ضئيلاً على التوقعات المستقبلية.

في حين تراجعت توقعات معدل التضخم إلى 2.3 بالمائة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 2.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.613.