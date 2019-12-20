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ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

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مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس الأمريكي دونالد إنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الصفقة التجارية، مشيراً إلى أن التوقيع الرسمي أصبح على جدول الأعمال.

وكانت الولايات المتحدة والصين أعلنتا الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية يوم الجمعة الماضية وإلغاء التعريفات الأمريكية على سلع صينية والتي كان من المقرر أن يتم تطبيقها يوم الأحد، مقابل شراء بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "أجريت محادثات جيدة مع الرئيس الصيني شي بخصوص الصفقة التجارية العملاقة، وبدأت بكين بالفعل في شراء المنتجات الزراعية على نطاق واسع".

وأكد الرئيس الأمريكي أن التوقيع الرسمي للصفقة التجارية الجزئية مع الصين أصبح خطوة مرتبة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أشار إلى أن أكبر اقتصادين في العالم سوف يوقعان الصفقة التجارية في الشهر المقبل.

فيما أشار ترامب أن المحادثات شملت إلى جانب الاحتجاجات في هونج كونج.

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة والصين توتراً على الصعيد السياسي مع تأييد واشنطن للاحتجاجات العنيفة في هونج كونج واتهام بكين لها بالتدخل في الشؤون الداخلية.

مباشر (اقتصاد)

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