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السعودية تُصدر 2.2 مليون تأشيرة منذ بداية موسم العمرة

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الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الحج والعمرة 2.212 مليون تأشيرة عمرة منذ بدء الموسم وحتى اليوم.

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أن مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة تجاوز 1.782 مليون معتمر، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.373 مليون معتمر من الأراضي السعودية بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وكشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، وصول 1.705 مليون  معتمر عبر المنافذ الجوية، و 76,882 معتمرًا عن طريق المنافذ البرية، بينما وصل 105 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.
 

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان بـ450,011 معتمر، تليها إندونيسيا بعدد 399,103 زائر، وثالثا جاءت الهند بـ 238,981 معتمر، ثم ماليزيا 110,739 معتمر، ومصر خامسا بـ 85,808 معتمرًا.

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