ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

مباشر - أحمد شوقي: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه توقيع الموازنة الجديدة لمنع إغلاق الحكومة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "سوف أقوم اليوم بتوقيع فاتورة الإنفاق الدفاعي البالغة 738 مليار دولار والتي ستشمل إجارة رعاية الطفولة لمدة 12 أسبوعاً".

وأضاف ترامب أن الموازنة الجديدة ستعطي تعزيزاً للقوات وخاصة القوة الفضائية في الولايات المتحدة، كما تتضمن تمويل الجدار الجنوبي، وإلغاء "ضريبة كاديلاك" على الخطط الصحية (هي ضريبة بنسبة 40 بالمائة على خطط التأمين الصحي الكبيرة التي يوفرها صاحب العمل) ورفع سن التدخين إلى 21 عامًا.

وكان الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة إنفاق 1.4 تريليون دولار لمنع إغلاق الحكومة بداية من نهاية اليوم.