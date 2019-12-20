ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

مباشر: ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، كما زاد الإنفاق بأكبر وتيرة في 4 أشهر خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الدخل الشخصي في الولايات المتحدة نما بنسبة 0.5 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع نمو 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الدخل الشخصي الأمريكي سيرتفع بنحو 0.3 بالمائة في الشهر الماضي.

كما ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بنحو 0.4 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني مقابل نمو قدره 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يشهد الإنفاق الشخصي الأمريكي زيادة 0.4 بالمائة خلال نفس الفترة.

أما فيما يتعلق بمعدل الإدخار في الولايات المتحدة، فقد ارتفع إلى مستوى 7.9 بالمائة خلال الشهر الماضي من 7.8 بالمائة في الشهر السابق له.

وأضافت البيانات أن مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين وهو المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدل التضخم، ارتفع بنسبة 1.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي مقابل زيادة 1.4 بالمائة في الشهر السابق له.

أما مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فارتفع بنحو 1.6 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع 1.7 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.621.