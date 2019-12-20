ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قرب أعلى مستوى في 4 أشهر

مباشر: تراجعت سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليرتفع العائد عليها قرب أعلى مستوى في 4 أشهر بعد بيانات اقتصادية وترقب التطورات التجارية والسياسية.

وكشفت بيانات رسمية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.1 بالمائة في القراءة الأخيرة للربع الثالث مقارنة مع 2 بالمائة في الربع السابق له.

وفي التطورات التجارية، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة والصين سوف يوقعان المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ودعمت الصفقة التجارية الأولية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي تم الاتفاق عليها في الأسبوع الماضي شهية المستثمرين نحو المخاطرة.

فيما تجاهل المستثمرون تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل دونالد ترامب خاصة مع توقعات واسعة بأن اتهامات الديمقراطيين للرئيس سيتم إسقاطها في مجلس الشيوخ.

وبحلول الساعة 2:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.93 بالمائة بعد أن سجل مستوى 1.95 بالمائة في وقت سابق من التعاملات وهو الأعلى منذ نهاية يوليو/تموز.

كما زاد العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً إلى مستوى 2.36 بالمائة، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة عامين إلى 1.64 بالمائة.

يذكر أن أسعار السندات تسير في اتجاه معاكس للعائد عليها (ترتفع الأسعار عندما تتراجع العوائد والعكس).