مجلس العموم البريطاني يمرر القراءة الثانية لمشروع قانون البريكست

مباشر - سالي إسماعيل: صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية لصالح مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية الانسحاب)، في تمهيد لتمرير صفقة البريكست مع اقتراب الموعد النهائي لعميلة الخروج.

وأقر مجلس العموم خلال جلسته المنعقدة، اليوم الجمعة، مشروع القانون بتأييد 358 صوتاً من الأعضاء مقابل معارضة 234 عضواً.

ويعتبر تصويت اليوم على القراءة الثانية من صفقة البريكست أو كما تعرف بـ"اتفاقية الانسحاب" بمثابة أول اختبار للأغلبية التي حصدها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في الانتخابات العامة الأخيرة.

وكان المشرعون في بريطانيا وافقوا من حيث المبدأ على مشروع القانون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنهم رفضوا إطاراً زمنياً قصيراً للتصديق على مشروع القانون، الأمر الذي أدى إلى عقد انتخابات مبكرة.

وتمكن حزب المحافظين الذي يقوده بوريس جونسون من حصد أغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، هي الأكبر في التاريخ فيما يزيد عن عقدين.

ويثق جونسون في أن تلك الأغلبية ستمكنه من إتمام البريسكت في موعده المحدد يوم 31 يناير/كانون الثاني 2020.

وتسببت الانتخابات العامة في تحقيق أغلبية لجونسون بالبرلمان تبلغ 80 مقعداً في مجلس النواب، الأمر الذي من شأنه كسر الجمود السياسي الذي شهدته بريطانيا في السنوات الأخيرة.

وتعني "القراءة الثانية" التي تم تمريرها اليوم، الموافقة على إعطاء مشروع قانون اتفاقية الانسحاب فرصة أولى للنقاش من قبل أعضاء البرلمان في مجلس العموم.

ويتطلب الأمر بعد ذلك مزيداً من النقاش بين مجلسي العموم واللوردات في بداية العام المقبل.

وإذا تم الموافقة على مشروع القانون وتحويله إلى قاتون، فمن شأن ذلك أن يعني أن المملكة المتحدة ستغادر عضوية الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، بعد مرور سنوات عديدة على استفتاء عام 2016.

وتعبتر التغييرات التي أدخلت على مشروع القانون منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي مثيرة للجدل، حيث أنها تتضمن حظر تمديد الفترة الانتقالية لما بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ومن شأن ذلك أن يجبر الجانبين على إبرام صفقة تجارية في فترة لا تزيد عن 11 شهراً.

وبحلول الساعة 2:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.3036 دولار.