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أرباح "نايكي" ترتفع 32% في الربع المالي الثاني

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أرباح "نايكي" ترتفع 32% في الربع المالي الثاني أرباح "نايكي" ترتفع 32% في الربع المالي الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "نايكي" بنحو 32 بالمائة لتتفوق على توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام المالي 2020.

وكشفت شركة تصنيع الأدوات الرياضية في تقرير صادر أمس الخميس، أنها حققت صافي أرباح 1.11 مليار دولار (70 سنتاً للسهم الواحد) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع  847 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "نايكي" من الأرباح سوف يسجل 58 سنتاً خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت الإيرادات بنحو 10 بالمائة لتصل إلى 10.3 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني مقارنة مع 9.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وكان من المتوقع أن تبلغ مبيعات "نايكي" مستوى 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وجاء ارتفاع الإيرادات مع زيادة مبيعات الشركة حول العالم حيث ارتفع في أمريكا الشمالية بنحو 5 بالمائة كما زادت المبيعات في الصين بنحو 20 بالمائة.

وأغلق سهم "نايكي" جلسة أمس على ارتفاع بنحو 0.6 بالمائة إلى 101.15 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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