"شل" تتوقع تكاليف إضافية 2.3 مليار دولار في الربع الرابع

مباشر: حذرت شركة "رويال داتش شل" من نتائج أعمالها عن الربع الرابع من عام 2019 والتي من المتوقع أن تتأثر سلباً من رسوم إضافية.

وأعلنت شركة الطاقة الهولندية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، تحديثاً بشأن توقعات الأرباح في الربع الأخير من هذا العام مقارنة مع الأرقام المعلنة في نتائج أعمال الربع الثالث يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتوقع الشركة أن تتراوح رسوم انخفاض القيمة (خفض قيمة بعض الأصول) في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول بين 1.7 و2.3 مليار دولار بعد الضريبة.

وخفضت "شل" توقعاتها بشأن النفقات الرأسمالية في إجمالي عام 2019، لتكون بالقرب من الحد الأدني الذي يتراوح بين 24 مليار دولار و29 مليار دولار.

في حين من المتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع الثالث ليتراوح بين 2.775 إلى 2.825 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها عن الربع الرابع من هذا العام يوم 30 يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 1:43 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "شل" في بورصة لندن بنحو 1.1 بالمائة إلى 2248.5 بنس إسترليني.