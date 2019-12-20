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مارس 2020.. بعثة مصرية تبحث الاستثمار في غانا وكوت ديفوار

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مارس 2020.. بعثة مصرية تبحث الاستثمار في غانا وكوت ديفوار مارس 2020.. بعثة مصرية تبحث الاستثمار في غانا وكوت ديفوار

 

القاهرة – مباشر: تستعد بعثة لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، لإرسال البعثة التجارية الرابعة إلى دولتي غانا وكوت ديفوار، في الأسبوع الثاني من مارس/ آذار 2020.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن رئيس اللجنة شريف الجبلي، استضاف سفيري غانا وكوت ديفوار، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالبعثة التجارية الرابعة للجنة.

وأوضح الجبالي أن الهدف من البعثة هو الاستيراد والتصدير والاستثمار في كلا الدولتين، مشيرا إلى أن البعثة تضم نخبة من كبار رجال الصناعة المصريين في العديد من القطاعات الصناعية.

وبيّن الجبالي القطاعات التي تشملها البعثة وهي: الكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والطباعة والتغليف، والجلود، والأدوية والرعاية الصحية، والأغذية والحبوب، وغيرها من القطاعات المهتمة للدخول في أسواق غرب إفريقيا.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات المصرية في القارية الإفريقية تصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الإفريقية في نحو 2.8 مليار دولار.

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