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الصادرات السعودية غير البترولية لدول الخليج تتراجع 13% بالربع الثالث

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الرياض- مباشر: تراجعت قيمة صادرات المملكة العربية السلعية غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.9 في المئة تعادل 1.02 مليار ريال.

وأظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، تسجيل إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 6.85 مليار ريال في الربع الثالث من 2019، مقارنة بنحو 7.86 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018.

ووفقا لبيانات الهيئة، بلغت قيمة السلع المستوردة ذات المنشأ الوطني من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 13.5 مليار ريال في الربع الثالث 2019، مقابل 14.53 مليار ريال في الربع الثالث 2018، بانخفاض نحو 1.02 مليار ريال بنسبة 7 في المئة.

وحققت المملكة عجزاً تجارياً مع دول الخليج، دون البترول، نحو 2.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقابل 2.75 مليار ريال العجز بالربع المماثل من 2018.

وتتصدر الإمارات العربية المتحدة أكبر الدول الخليجية في التبادل التجاري مع السعودية بإجمالي صادرات 3.99 مليار ريال تمثل نسبة 58.4 في المئة من إجمالي الصادرات لدول الخليج، و10.19 مليار ريال إجمالي واردات تمثل 75.5 في المئة من إجمالي الواردات لدول مجلس التعاون في الربع الثالث من 2019.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري للمملكة 97.85 مليار ريال، في الربع الثالث من 2019، مقارنة بنحو 160.41 مليار ريال في الربع المماثل من 2018.

وجاء فائض المملكة بالربع الثالث من العام الجاري حصيلة الفارق بين 236.08 مليار ريال إجمالي الصادرات، و138.23 مليار ريال إجمالي قيمة الواردات.

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