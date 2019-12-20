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الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

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الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

جي بي سي نيوز :- اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية سعد الحريري انه لن يكون مرشحا لتشكيل المقبلة، وانه متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الاساس، مع الإصرار على عدم تأجيلها تحت أية ذريعة كانت.
واضاف في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي مساء اليوم الاربعاء انه ومنذ ان تقدم باستقالته قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات، سعى جاهدا للوصول الى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، حيث انه رأى انها الوحيدة القادرة على معالجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها لبنان.
وقال "لقد دعوت كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية".

وكالات 

جي بي سي نيوز

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