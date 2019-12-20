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احتياطي النقد الأجنبي لتركيا يتراجع 1.2 مليار دولار في أسبوع

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احتياطي النقد الأجنبي لتركيا يتراجع 1.2 مليار دولار في أسبوع احتياطي النقد الأجنبي لتركيا يتراجع 1.2 مليار دولار في أسبوع

مباشر: تراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا بنحو 1.2 مليار دولار في الأسبوع الماضي، كما شهدت احتياطيات البنك المركزي من الذهب اتجاهاً مماثلاً.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الجمعة، أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا تراجع إلى 77.898 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري مقابل 79.046 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

وتحول بذلك احتياطي النقد الأجنبي لتركيا للهبوط بعد أن ارتفع في أول أسبوع من الشهر الجاري.

وفي الوقت نفسه، بلغت احتياطيات البنك من الذهب 25.983 مليار دولار في الأسبوع الماضي وهو أقل من الاحتياطيات المسجلة في الأسبوع السابق له والبالغة 26.823 مليار دولار.

وبالنسبة لكافة احتياطيات البنك  (والتي تضم النقد الأجنبي والذهب معاً)، فانخفضت إلى 103.881 مليار دولار في الأسبوع المنقضي مقابل 105.869 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعتبر إجمالي احتياطي المركزي التركي في الأسبوع الماضي أعلى بنحو 12.23 بالمائة مقارنة مع مستوى 92.559 مليار دولار المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأنهى المركزي التركي اجتماعات السياسة النقدية للعام الحالي في وقت سابق من الشهر الجاري مع تنفيذ خفض رابع في معدل الفائدة ليصبح 12 بالمائة بدلاً من 24 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:28 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.9176 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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