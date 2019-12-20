اختيار أندرو بيلي محافظاً لبنك إنجلترا خلفاً لـ"كارني"

مباشر: اختير "أندرو بيلي" الرئيس الحالي لهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة ليكون محافظ بنك إنجلترا الجديد خلفاً لـ"مارك كارني".

وأعلن وزير المالية البريطاني "ساجد جاويد"، اليوم الجمعة، قرار تعيين "أندرو بيلي" في المنصب.

وبحسب البيان الذي نشره بنك إنجلترا، فإن الملكة إليزابيث قامت بالتصديق على قرار التعيين.

ومن المقرر أن يتسلم "بيلي" مهام المنصب الجديد في 16 مارس/آذار، ليكون المحافظ رقم 121 للمركزي البريطاني في فترة ولاية مدتها 8 سنوات.

وأوضح المركزي البريطاني، أنه من أجل ضمان الانتقال السلس في المنصب، فإن المحافظ الحالي للبنك مارك كارني وافق على إتمام فترة ولايته الحالية حتى 15 مارس/آذار 2020.

وقال جاويد: "عندما بدأنا عملية اختيار محافظ لبنك إنجلترا، كنا نبحث عن رئيس ذو مكانة دولية يتمتع بالخبرة في السياسة النقدية والأمور الاقتصادية والتنظيمية، وفي أندرو بيلي كان هذا هو سبب التعيين".

ويشغل "بيلي" البالغ من العمر 60 عاماً، منصب الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة والتي تعمل على تنظيم صناعة الخدمات المالية في البلاد.

وقال "بيلي" خلال البيان: "إن اختياره محافظاً لبنك إنجلترا وامتلاك الفرصة لخدمة الشعب البريطاني بمثابة شرف كبير له، وخاصة في الوقت الهام الذي يشهد مغادرة البلاد عضوية الاتحاد الأوروبي".

أما مارك كارني، فعبر خلال البيان عن ترحيبه بعودة أندرو بيلي إلى البنك كمحافظ جديد.

وكان بيلي يشغل منصباً في المركزي البريطاني قبل عام 2016.

وبحلول الساعة 9:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.3033 دولار.