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النفط يتراجع لكنه يستعد لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية

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النفط يتراجع لكنه يستعد لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية النفط يتراجع لكنه يستعد لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكن الخام يستعد لوضع ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

ورغم تراجع أسعار الخام لكنها تحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع الآمال التجارية التي من شأنها أن تدعم تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعزز الطلب على الخام.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين صرح بالأمس بأنه يثق في توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل الشهر المقبل.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من الخام فتراجعت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر/كانون الأول كما استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي قرب مستوى تاريخي.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات نشاط التنقيب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 66.46 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكية تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة إلى 61.06 دولار للبرميل.

ويتجه الخام إلى تسجيل مكاسب في الأسبوع الجاري والتي من شأنها أن تمثل الصعود الأسبوعي الثالث على التوالي.

مباشر (اقتصاد)

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