أخبار عاجلة

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي -
ملعب أون - لقاء مع كابتن ياسر رضوان - الإثنين 23 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
شارع النهار | انتظروا حلقة مميزة جدا احتفالا ب اعياد الكريسماس مع حسام المراغي .. -
وزير خارجية إيران في سلطنة عمان.. ماذا يجري؟ -
مساء dmc - الشيخ محمود التهامي: درست في الأزهر أن "طهارة الكلب" هي رأي الإمام مالك -
ستاد مصر - الاستديو التحليلي لمباريات الإثنين 23 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
ارتفاع عدد الوفيات بسبب إنفلونزا الخنازير في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو يرتفع بعكس التوقعات

Google+ Print

مباشر: ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بعكس توقعات تراجعه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو صعد إلى مستوى 32 مليار يورو في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع 28 مليار يورو المسجلة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن فائض الحساب الجاري سيبلغ 23.6 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي غضون الإثنى عشرة شهراً المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، فإن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو بلغ 324 مليار يورو أو ما يعادل 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومقارنة مع الفائض المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 373 مليار يورو (3.2 بالمائة).

وبحسب البيانات، فإن الفائض السلعي لمنطقة اليورو ارتفع إلى 30 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 27 مليار يورو في الشهر السابق له.

في حين استقر الفائض الخدمي لمنطقة اليورو عند 10 مليارات يورو في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة لفائض الدخل الأولي فصعد من 4 إلى 6 مليارات يورو في أكتوبر/تشرين الأول، بينما استقر عجز الدخل الثانوي عند 13 مليار يورو.

وبحلول الساعة 9:52 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1118 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية مرتفعة للجلسة الثالثة

محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق عند مستويات قياسية مرتفعة للجلسة الثالثة

محدث.. سهم "تسلا" يقفز لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق

محدث.. سهم "تسلا" يقفز لمستوى قياسي جديد عند الإغلاق

المكاسب القياسية لـ"وول ستريت" تسرق الأضواء بالأسواق العالمية اليوم

المكاسب القياسية لـ"وول ستريت" تسرق الأضواء بالأسواق العالمية اليوم