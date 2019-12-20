فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو يرتفع بعكس التوقعات

مباشر: ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بعكس توقعات تراجعه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشف بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو صعد إلى مستوى 32 مليار يورو في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع 28 مليار يورو المسجلة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن فائض الحساب الجاري سيبلغ 23.6 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي غضون الإثنى عشرة شهراً المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، فإن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو بلغ 324 مليار يورو أو ما يعادل 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومقارنة مع الفائض المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 373 مليار يورو (3.2 بالمائة).

وبحسب البيانات، فإن الفائض السلعي لمنطقة اليورو ارتفع إلى 30 مليار يورو في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 27 مليار يورو في الشهر السابق له.

في حين استقر الفائض الخدمي لمنطقة اليورو عند 10 مليارات يورو في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنسبة لفائض الدخل الأولي فصعد من 4 إلى 6 مليارات يورو في أكتوبر/تشرين الأول، بينما استقر عجز الدخل الثانوي عند 13 مليار يورو.

وبحلول الساعة 9:52 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1118 دولار.