اليابان ترفع الإنفاق العسكري لمستوى قياسي جديد

مباشر: وافقت اليابان على زيادة ميزانية الإنفاق العسكري للعام الثامن على التوالي إلى مستوى قياسي جديد، مع الاستثمار في الصواريخ البالستية وغيرها من المعدات لمواجهة التهديد المحتمل من الصين وكوريا الشمالية.

وأعلنت الحكومة في اليابان، اليوم الجمعة، أن مخصصات الدفاع في البلاد سوف ترتفع بنسبة 1.1 بالمائة في العام المالي الذي يبدأ يوم 1 أبريل/نيسان 2020 ليصل إلى مستوى قياسي عند 5.31 تريليون ين (48.56 مليار دولار).

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الياباني، والذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم التابع له رئيس الوزراء شينزو آبي، خطة الدفاع في العام المقبل.

ومنذ تصعيد "آبي" في السلطة، والإدارة تستمر في زيادة الإنفاق العسكري بشكل مطرد، ليرتفع بنحو 13 بالمائة منذ عام 2012.

وبموجب الزيادة المخططة، ستقوم اليابان بشراء 9 مقاتلات "إف-35" من الولايات المتحدة بتكلفة 107.4 مليار ين.

وتمثل ميزانية الدفاع جزءاً من خطة البلاد لموازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في أبريل/نيسان 2020 وينتهي في مارس/آذار 2021.

وبحلول الساعة 9:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.33 ين.