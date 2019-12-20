الذهب يتراجع عالمياً مع زيادة شهية المخاطرة

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط ضغوط شهية المخاطرة المتزايدة على خلفية الآمال التجارية.

وتأثر المعدن الأصفر سلباً من إقبال المستثمرين على أسواق الأصول الخطرة كالأسهم وسط آمال توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الشهر المقبل.

وكانت "وول ستريت" أغلقت عند مستويات قياسية في جلسة أمس مع تجاوز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مستوى 3200 نقطة للمرة الأولى في التاريخ.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكيين والدخل المتاح في وقت لاحق من اليوم، كما سيتم إعلان القراءة النهائية لبيانات النمو الاقتصادي عن الربع الثالث.

وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.5 دولار ليسجل 1481.90 دولار للأوقية.

وسجل سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة هامشية بنسبة 0.05 بالمائة في تمام الساعة 8:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1477.99 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.425.