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اللجنة الوطنية للتعدين ترصد 10 تحديات أمام قطاع الكسارات بالسعودية

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اللجنة الوطنية للتعدين ترصد 10 تحديات أمام قطاع الكسارات بالسعودية اللجنة الوطنية للتعدين ترصد 10 تحديات أمام قطاع الكسارات بالسعودية

الرياض – مباشر: عقدت اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف برئاسة سليمان بن صالح العثيم لقاءً مفتوحاً أمس الخميس، بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، مع عدد من المستثمرين في قطاع الكسارات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد رئيس اللجنة سليمان بن صالح العثيم، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تمكين القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2030.

وقال العثيم، إن رجال الأعمال قدموا نحو 10 تحديات منها: تأكيدهم على أهمية مساواة قطاع الكسارات بقطاع الصناعة من حيث تكلفة الطاقة ورسوم العمالة، والسماح لهم بالتصدير للخارج، وضرورة الاعفاء من الضمان البنكي.

وأضاف ان رجال الأعمال رصدوا أيضا صعوبة الحصول على عمالة وطنية فنية في الميكانيكا والصيانة بالمحاجر التي تبعد عن النطاق العمراني، السماح بالتصدير بنسبة لا تزيد عن 50 في المئة من الإنتاج، ضرورة إيقاف أعمال الكسارات التي لا تحمل رخص رسمية، وعدم وضوح اشتراطات هيئة الأرصاد وحماية البيئة حيث تتعدد طلبات شروط الفلاتر، وجود تداخل بين البلديات والثروة المعدنية فيما يتعلق بالتراخيص.

وأعرب العثيم عن أمله في سرعة التوصل إلى حلول لهذه التحديات التي تواجه قطاع الكسارات.

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