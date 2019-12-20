نيكي الياباني يسجل أول خسائر أسبوعية في شهر

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل نيكي أول خسارة أسبوعية في غضون شهر تقريباً.

وتأتي الخسائر مع استمرار عمليات جني الأرباح وخاصة في الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.

كما أن المستثمرين يركزون أكثر على مزيد من الوضوح بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والمعلن في الأسبوع الماضي.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أبدى ثقته في توقيع المرحلة الأولى من الصفقة أوائل يناير/كانون الثاني.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 23816.6 نقطة.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الخمسة المنتهية اليوم، فإن نيكي الياباني تراجع بنحو 0.9 بالمائة ليكون الهبوط الأسبوعي الأول في أربعة أسابيع.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة ليغلق عند مستوى 1733.1 نقطة.

وبحلول الساعة 7:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي هامشياً بنحو 0.08 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 109.28 ين.