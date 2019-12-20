اللجنة السعودية الأردنية المشتركة تختتم أعمالها بالرياض

الرياض – مباشر: اختتم وزير النقل السعودي، المهندس ناصر بن صالح الجاسر، أمس الخميس، في الرياض، أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة السعودية الأردنية المشتركة، ومن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري.

وأكد الوزير الجاسر، أن هذه الاجتماعات تعقد إشارة لما تضمنته المـادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين الموقعة عام 1382هـ/1962م، والتي انبثق عنها تشكيل اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، التي تهدف إلى زيادة الترابط وتوثيق العلاقات وفتح مجالات تعاون في شتى المجالات بين البلدين.

واستكملت أعمال اجتماعات اللجنة بمراجعة توصيات المحضر المشترك، وبمباحثات على مستوى اللجان الفرعية التي وزعت وفقًا للموضوعات المطروحة من الجانبين بتواجد المختصين من ممثلي الدولتين لتدارسها والاتفاق على صيغة موحدة لها، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وأفادت الوكالة بأن اللجان الفرعية شملت عددًا من المجالات منها المجال المالي والإنمائي والتجاري والاستثماري والاقتصادي، والمجالات الأمنية والقنصلية والقضائية والخدمة المدنية، ومجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومجالات الصحة والتعليم والثقافة والإعلام.

كما تضمنت اللجان مجال البيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والإسكان، ومجال الشؤون الإسلامية والعمل والرياضة والسياحة، ومجالات النقل والاتصالات والجمارك والمواصفات والمقاييس، بحسب الوكالة.

وتطلعت اجتماعات الدورة، إلى تطوير أفضل الأساليب الداعمة لمسيرة التعاون بين البلدين، وتجاوز ما قد يطرأ من معوقات وصعوبات، وإتاحة الفرص لخلق مجالات عدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أوجه التعاون الثنائي، تعزيزًا للعمل المشترك بينهما.

واختتمت أعمال اللجنة بتوقيع الوزيران على الاتفاقية التي توصلت لها الاجتماعات، بناء على التوصيات المدرجة في المحضر.​

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