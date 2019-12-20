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جوجل تحسن قدرات الترجمة في وضع عدم الاتصال

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أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن تحسين ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال عبر خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: “حينما تسافر إلى مكان ما دون الوصول إلى الإنترنت، أو كنت لا تريد استخدام خطة البيانات خاصتك، لا يزال بإمكانك استخدام تطبيق Google Translate على أندرويد وآي أو إس عندما يكون هاتف غير متصل بالإنترنت”.

جوجل تحسن قدرات الترجمة في وضع عدم الاتصال

وأضافت جوجل أن ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال تتحسن، إذ إنها أصبحت أدق بنسبة 12% في 59 لغةً مع تحسين خيارات الكلمة، والقواعد، وبنية الجملة. وفي بعض اللغات، مثل: اليابانية، والكورية، والتايلندية، والبولندية، والهندية، فإن الدقة أصبحت أفضل بنسبة 20%.

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق الترجمة يدعم النقل الحرفي – أي كتابة كلمة بحروف لغة أخرى – في وضع عدم الاتصال، وذلك لعشر لغات، وهي: العربية، والبنغالية، والغوجاراتية ، والكانادا ، والمهاراتية ، والتاميل ، والتيلجو، والأردية.

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ولتجربة الترجمة والنقل الحرفي في وضع عدم الاتصال، يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق Google Translate على نظام أندرويد من متجر جوجل بلاي، ونظام آي أو إس من متجر آب ستور.

جوجل تحسن قدرات الترجمة في وضع عدم الاتصال

البوابة العربية للأخبار التقنية

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