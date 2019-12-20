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إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

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كشفت شركة إل جي اليوم الخميس عن الجيل الجديد من شاشات الحواسيب الشخصية (ألترا) Ultra، التي تمتاز إحداها بمفصل دوار فريد من نوعه.

وقالت الشركة الكورية في تدوينة: إنها تعتزم عرض هذه الشاشات خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقرر مطلع شهر كانون الثاني/يناير المقبل بمدينة لاس فيجاس الأمريكية. وأضافت أن الشاشات الثلاث الجديدة: (ألترا فاين) UltraFine، و(ألترا جير) UltraGear، و(ألترا وايد) UltraWide حصلت على جائزة الابتكار الخاصة بالمعرض CES Innovation Award.

UltraFine Ergo

تعمل هذه الشاشة بتقنية IPS، وتأتي بقياس 31.5 بوصة وبدقة 3840×2160 بكسل، كما تأتي مع معدل سطوع قدره 350 شمعة، وبتردد 60 هرتز، وزمن استجابة قدره 5 ميلي ثانية، وتدعم تقنية HDR10.

وتدعم شاشة UltraFine Ergo تقنية المزامنة الحرة AMD Radeon FreeSync التي تدعم العمل مع معظم بطاقات الرسوميات التي تنتجها شركة إنفيديا، وتُستخدم لمزامنة معدلات الإطار مع معدل تحديث الشاشة، مما يوفر تجربة لعب سلسلة وسريعة. وتمتاز هذه الشاشة بمفصلها الدوار الذي يسمح للمستخدمين بإمالتها وإدارتها بجهات مختلفة، وبزاوية مختلفة تصل حتى 280 درجة. وهي تأتي مع منفذ USB-C، ومنفذي HDMI، ومنفذ DisplayPort.

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UltraGear

تعمل هذه الشاشة بتقنية Nano IPS، وتأتي بقياس 27 بوصة وبدقة 3840×2160 بكسل، كما تأتي مع معدل سطوع قدره 450 شمعة، ولأنه موجهة لعشاق الألعاب، فهي تأتي بتردد 144 هرتز، وزمن استجابة لا يتجاوز 1 ميلي ثانية، وتدعم تقنية VESA DisplayHDR 600.

وتدعم شاشة UltraFine Ergo تقنية المزامنة G-SYNC، مما يوفر تجربة لعب سلسلة وسريعة. وهي تأتي مع منفذي HDMI، ومنفذ DisplayPort.

UltraWide

تشترك هذه الشاشة مع شاشة UltraGear في عدد من المواصفات، بما في ذلك نوعية تقنية الشاشة، ومعدل السطوع، والتردد، وزمن الاستجابة، وتقنية المزامنة، وعدد منافذ HDMI و DisplayPort. ولكنها تمتاز بأنها تأتي بقياس 37.5 بوصة، وبدقة 3840×1600 بكسل مع نسبة أبعاد 21:9. كما تمتاز بوجود منفذ Thunderbolt.

هذا، ولم تتطرق إل جي إلى موعد طرح هذه الشاشات الجديدة في السوق، ولا السعر المقرر لها.

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إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

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إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

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إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

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إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

de9ea7d299.jpg

إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

b0528a1e30.jpg

إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

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إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

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إل جي تكشف عن شاشة ذات مفصل دوار فريد من نوعه

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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