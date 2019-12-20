مساءلة ترامب وقرارات الفائدة أبرز الأحداث العالمية اليوم

مباشر-من أحمد شوقي: لا صوت يعلو فوق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل مجلس النواب في الأحداث العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية.

وفي تصويت تاريخي، وافق مجلس النواب على مساءلة وعزل ترامب بعد أن صوت لصالح مادتين في لائحة الاتهام ضده وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس في التحقيقات بهذه المسألة.

ولكن الأمر لم يحسم بعد حيث أنه أصبح في يد مجلس الشيوخ الذي يحكمه الجمهوريون مع توقعات كبيرة بتبرئة ترامب.

قرارات الفائدة

وقرر البنك المركزي في اليابان تثبيت معدل الفائدة على المدى القصير عند مستوى -0.1 بالمائة، كما قرر الإبقاء على مستهدف العائد على سندات الحكومة اليابانية لآجل 10 سنوات عند مستوى "صفر" مع مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كما اتخذ بنك إنجلترا نفس الخطوة وقرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75 بالمائة، مع استمرار المطالبات بالخفض.

وفي قرار تاريخي، رفع البنك المركزي في السويد معدل الفائدة من النطاق السالب (-0.25 بالمائة) إلى الصفر، وفقاً للتوقعات لتكون أول دولة تخرج من الفائدة السالبة في الدول المتقدمة بعد 5 سنوات.

كما خفضت المكسيك معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى مستوى 7.25 بالمائة.

مؤشرات وبيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم، ليتجاوز "ستاندرد آند بورز" مستوى 3200 نقطة لأول مرة على الإطلاق مع التطورات السياسية والتجارية.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة والصين سيوقعان على المرحلة الأولى من الصقفة التجارية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في عامين، كما تراجع عجز الحساب الجاري الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما تراجع النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" لأدنى مستوى في 6 أشهر، كما انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة خلال الشهر الماضي.

في حين غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم بعد قرارات السياسة النقدية.

فيما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات بعد قرار البنك المركزي لتواصل الهبوط دون أعلى مستوى في 14 شهراً.

مكاسب النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط عند أعلى مستوى في 3 أشهر عند نهاية تعاملات اليوم مع التفاؤل بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن جهة أخرى، تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

كما صعدت أسعار الذهب عند التسوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية ومساءلة الرئيس الأمريكي.